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Elektrik Borcu Nedeniyle Enerjisi Kesildi

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KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI

Mardin’de uzun süre biriken 20 milyon liralık borcu nedeniyle enerjisi kesilen konkasör şantiyesi, durumu düzeltmek yerine kaçak elektrik kullanmaya başladı. Borcunu ödemeyi tercih etmeyen şantiye, bu yasa dışı yönteme yönelmiş durumda.

SONUÇLAR VE ETKİLERİ

Kaçak elektrik kullanımı, sadece şantiyenin elektrik ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yasalara da aykırı. Bu durum, şantiyenin faaliyetlerine ve geleceğine olumsuz etkiler yapabiliyor. Elektrik dağıtım şirketinin duruma müdahale etmesi bekleniyor.

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