Elektrik Faturası Yüksek Geldiğinde Ne Yapmalı?

ELEKTRİK FATURASI ARTIŞI

Eğer elektrik faturanızı son düzenleme sonrası iki katından daha fazla bir artışla karşılaşıyorsanız, atmanız gereken bir adım var. Başından söyleyelim, elektrik tüketiminizi ne kadar azaltırsanız azaltın, 2024 yılı için eğer tüketiminiz 5000 kWh’yi aşıyorsa artık sübvanse edilen kısma dahil edilmeyeceksiniz. Bu, devletin sizi sübvanse dışı bırakacağı ve elektrik maliyetini doğrudan faturanıza yansıtacağı anlamına geliyor.

ÇÖZÜM YOLU

Peki, ne yapmanız gerekiyor? Yukarıda da belirttiğimiz gibi, elektrik tüketiminizi azaltmanız faturanızın normal seviyenin üstüne çıkmasını engellemiyor. Bu durumdan kurtulmanın ve sübvanse edilen kısma yeniden dahil olmanın bir yolu var. Sübvanse dışı kalan elektrik abonesi olduğunuz için saatinizi başka birinin üzerine devretmek ve yeni bir abonelik başlatmak bu sorunu tamamen çözüyor. Örneğin, saat adınıza kayıtlıysa, dağıtım şirketinize gidip saati tanıdığınız bir kişinin üzerine devredebilir ve yeni bir abonelik başlatabilirsiniz.

MALİYETİ SEVENLER İÇİN

Bu işlemin size maliyeti sıfır. Eğer daire sizin üzerinize kayıtlıysa, sadece tapu ile gitmeniz yeterli. Eğer tapu sizin üzerinize değilse yanınızda tapu bulunması, saat aboneliğinin devri için yeterli oluyor. Ardından yeni abonelik tekrar sübvanse kapsamına alınacak ve böylece faturanıza gelen yük azalacak. İşte işlem bu kadar basit.