Elektrik Tüketiminde Yeni Dönem Başladı

YENİ DÖNEMDE ELEKTRİK FATURALARI VE DÜZENLEME

Elektrik faturalarında yeni bir dönem başladı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, belirlenen sınırlar üstünde elektrik tüketenleri etkiliyor. Elektrikte uygulamaya konulan yeni sistem, sosyal medyada tartışıldığı gibi doğrudan fatura zamları olarak yansımayacak. Aylık tüketimi 417 kilovatsaatin üstünde olan aboneler bu düzenlemeden etkilenecek. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun bu uygulaması, bugünden itibaren geçerli hale geliyor. Ortalama bir hane için elektrik faturası 414 lira olarak hesaplanmakta.

DÜZENLEMEDEN KİMLER ETKİLENECEK?

Düzenlemeden etkilenenler, ayda 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen aboneler olacak. Yıllık kullanım için belirlenen sınır ise 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu sınırı aşan abonelerin faturalarına, elektriğin gerçek maliyeti yansıtılacak ve dolayısıyla sübvansiyondan yararlanamayacaklar. Eğer daha önce bin 50 lira elektrik tüketimi yapan bir abone bu düzenleme sonrası 2 bin lira ödeme yapmak zorunda kalacak. Ancak bu sınırın altında kalan abonelerin faturaları değişmeyecek. Örneğin, 500 lira elektrik tüketimi olan bir abone yine 500 lira ödemeye devam edecek.

Türkiye’de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunuyor ve yeni düzenleme, 1 milyon 200 bin aboneyi etkileyecek. Bu uygulama, mesken içi kullanımın yanı sıra apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümleri de kapsıyor. Asansör, merdiven otomatiği gibi ortak alanlar da bu düzenlemenin dışında kalmayacak.

ENERJİ TASARRUFU VE VERİMLİ KULLANIM HEDEFİ

Yeni uygulama ile elektriğin daha verimli kullanılması ve tasarruf bilincinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, ithal edilen enerji faturasının düşmesi de planlanmakta. Piyasada gerçek maliyetlere dayalı elektrik fiyatı oluşacağı öngörülmekte ve bu sayede elektrik kullanımında tasarruf bilincinin artması bekleniyor.