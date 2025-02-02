Elektrikli Araç Sahiplerine Şarj Şoku

EVDE ŞARJ EDİP TASARRUF YAPMAK

Elektrikli otomobil sahipleri için en önemli avantaj, araçlarını evlerinden şarj edebiliyor olmaları. Normal koşullarda dışarıda AC ve DC şarj istasyonları mevcut. Ancak bu şarj istasyonlarında aracınızı şarj etmek, evde şarj etmeye göre 2 veya 3 kat daha pahalı olabiliyor. Bu durumdan ötürü, şehir içerisinde aracıyla dolaşanlar genelde evden şarj etmeyi tercih ediyor. Çünkü bu yöntemle benzine kıyasla 5 kat tasarruf etmek mümkün oluyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİ YENİ YASAYLA DÜZENLENİYOR

Elektrikli otomobillerin sayısının artmasıyla birlikte, evden araçlarını şarj edenlerin oranı da yükseliyor. Bu artışı göz önünde bulundurarak, elektrik tüketimine dair ilginç bir yasa yürürlüğe girdi. Yeni yasaya göre, 2024 yılı elektrik kullanımı 5000 kWh ve üzeri olan vatandaşlar, devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Sübvansiyonu olmayan bireyler, 2 veya 2.5 kat daha yüksek fatura ödemek zorunda kalabilirler. Nitekim sübvansiyonsuz faturalar, ilk kez bu ay, yani Şubat’ta çıkacak. Önümüzdeki süreçte bu düzenlemede bir değişiklik yapılacak mı? Bekleyip göreceğiz.