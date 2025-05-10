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Elektrikli Araçlara Güven Süregeldi

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GÜVEN DALGALANMALARI SÜRECEK

Elektrikli otomobil pazarındaki güven algısındaki dalgalanmalar devam ediyor. Elektrikli Araç İstihbarat Raporu’na göre yapılan son araştırmalar, en güvenilir elektrikli otomobil markalarını ortaya koyuyor.

TESLA’NIN MARKA ALGISI OLUMSUZ

Söz konusu raporda yer alan verilere göre Tesla, kullanıcı gözünde en olumsuz algıya sahip marka olarak öne çıkıyor. ABD merkezli EVIR tarafından gerçekleştirilen 8 bin Amerikalı sürücü ile yapılan anket sonucunda Tesla’nın marka algısının eksi 7 olarak ölçülmesi, onu listede yer alan diğer elektrikli araç markalarının oldukça gerisinde bırakıyor.

EVIR verilerine göre, General Motors (GM) tarafından üretilen ve piyasaya sürülen Honda Prologue, en güvenilir elektrikli otomobil olarak seçiliyor. Bu sonuç, pazardaki güven algısını belirleyen önemli bir ölçüt haline geliyor.

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