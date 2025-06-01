Elektrikli Scooterlar İçin Zorunlu T.S

YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Meclis’e sunulan Karayolları Trafik Kanunu, elektrikli scooterlar için bir dizi yeni düzenleme içeriyor. Bu düzenlemeler, milyonlarca kullanıcıya sahip olan scooterlar için çeşitli zorunluluklar getirecek. Trafik kazalarına karışan veya usulsüz bir şekilde park edilen scooterlar için hazırlanan yeni düzenlemede, zorunlu trafik sigortası da bulunuyor. Elektrikli scooterlar, plaka, sigorta, fenni muayene ve ehliyet gibi gereksinimleri şu an sağlamıyor. Kanun ile birlikte bunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

Günümüzde herhangi bir yerden elektrikli scooter temin ederek trafikte yer almak mümkün. Ancak, trafik düzenine aykırı bir şekilde davranılması durumunda, bu durum maddi ve manevi hasarlara yol açabiliyor. Bu tür kazalarda elektrikli scooter sahibinin ve karşı tarafın büyük zorluklar yaşaması, elektrikli scooterların zorunlu trafik sigortasına tabi tutulmasını gündeme getiriyor. Böylece, elektrikli scooterın karıştığı kazalarda, karşı tarafa verilen zarar trafik sigortası aracılığıyla karşılanacak.

Son zamanlarda elektrikli scooterlar ile oluşan maddi ve manevi hasarlı kazalarda, uzun süren dava süreçleri yaşanıyor ve bu süreçler büyük mağduriyetlere neden oluyor.

PLAka SİSTEMİ DE GÜNDEME GELEBİLİR

Plaakasız bir şekilde trafikte dolaşan elektrikli scooterlar yeni düzenlemelerle birlikte plaka edinme zorunluluğu ile karşılaşabilir. Kural ihlalleri ve trafik sigortası işlemleri için elektrikli scooterların plaka alması gerekebilir.