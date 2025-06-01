Elektrikli Scooterlar İçin Zorunlu Trafik Sigortası

YENİ DÜZENLEMELERİN KAPSAMI

Meclis’e sunulan Karayolları Trafik Kanunu’nda elektrikli scooterlar için bazı önemli düzenlemeler yer alıyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan scooterlar için kanun çerçevesinde farklı zorunlulukların hayata geçirilmesi planlanıyor. Trafik kazalarına karışan ve usulsüzce park edilen scooterlar ile alakalı olarak, yeni düzenlemede zorunlu trafik sigortası da yer alıyor. Elektrikli scooterlar için plaka, sigorta, fenni muayene ve ehliyet gibi yükümlülüklerin bulunmaması, kanun ile birlikte ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI UYGULAMASI

Günümüzde herhangi bir yerden elektrikli scooter satın alarak trafiğe katılmak mümkün. Ancak trafiğin düzenine aykırı davranıldığında, meydana gelen maddi ve manevi hasarlarla ilgili elektrikli scooter sahipleri büyük sıkıntılar yaşıyor. Elektrikli scooterların trafiğe dahil olmaları nedeniyle zorunlu trafik sigortasına tabi tutulmaları gerekiyor. Bu sayede elektrikli scooterın karıştığı bir kazada, karşı tarafa verilen zararların trafik sigortası aracılığıyla karşılanması sağlanacak.

MADDELERİN DOJULUĞU VE MAĞDURİYETLER

Bugün elektrikli scooterların karıştığı maddi ve manevi hasarlı kazalar, uzun süren dava süreçlerine yol açıyor ve bu durum büyük mağduriyetler oluşturuyor. Bu nedenle yeni düzenlemeler, hem trafik düzenini sağlamak hem de mağduriyetleri azaltmak adına önem taşıyor.

PLAKA SİSTEMİNE GEÇİŞ

Trafikte plakasız bulunan elektrikli scooterların, yeni düzenleme ile birlikte plakaya sahip olmaları bekleniyor. Kural ihlalleri ve trafik sigortası kapsamını düzenlemek amacıyla, elektrikli scooterlar için plaka alımının zorunlu hale gelmesi söz konusu. Böylece, trafiğin daha düzenli işlemesi amaçlanıyor.