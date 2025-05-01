Elektronik Cihazlar Elektrik Tüketiyor

ELEKTRONİK CİHAZLARIN YÜKSEK ENERJİ TÜKETİMİ

Evlerimizdeki birçok elektronik cihaz, yüksek miktarda elektrik tüketimi yapıyor. Televizyonlar, masaüstü bilgisayarlar, yazıcılar, ses sistemleri ve oyun konsolları gibi aletler prizde takılı kalmaları durumunda enerji tüketmeye devam ediyor. Uzmanlara göre, bekleme modundaki televizyonlar 1 ila 5 watt, oyun konsolları ise 10 watt’a kadar enerji harcayabiliyor. Fırınlar, çamaşır makineleri ve motorlu panjurlar sürekli olarak az miktarda elektrik harcamaya devam ediyor.

HAYALİ ELEKTRİK TÜKETİMİ VE ÇÖZÜMLERİ

Akıllı hoparlörler, Wi-Fi ile kontrol edilen ampuller, termostatlar ve robot süpürgeler de tam anlamıyla kapanmayan cihazlar arasında yer alıyor. Bu elektrik tüketimine “hayalet elektrik tüketimi” demek oldukça doğru bir yaklaşım. Hayalet tüketiminin önüne geçmek için evlerde anahtarlı uzatma kabloları kullanmak etkili bir yöntem olabilir. Anahtarlı uzatma kabloları ile elektronik cihazlara giden gücü düğmeden kolayca keserek, cihazların elektriğini kapatabilir ve hayalet elektrik tüketimini önleyerek elektrik faturalarında tasarruf sağlayabilirsiniz.