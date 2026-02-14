Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 2025’te Zorunlu Hale Geliyor

elektronik-ilan-dogrulama-sistemi-2025-te-zorunlu-hale-geliyor

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, emlak sektöründeki tüketici mağduriyetlerini azaltmak ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek amacıyla uygulamaya alındı. Kiralama işlemleri için 1 Ocak 2025 tarihinde başlatılacak olan sistem, 15 Şubat’tan itibaren satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale gelecek. Bu sistem aracılığıyla taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden sahip oldukları mülkleri seçerek emlak işletmelerine ilana verme yetkisi verebilecek. Amaç, yetkisiz kişilerin yayımlayabileceği sahte ilanları ve kayıt dışı fiyat manipülasyonlarını önlemek.

DOĞRULAMA MEKANİZMASI DEVREYE GİRİYOR

Doğrulama işlemleri ile yayımlanan ilanlarda “EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı” ibaresinin görüntülenmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, satılık ilanların mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanacak. E-Devlet yetkilendirme ekranında, taşınmaz sahibi, emlak işletmesine verdiği yetkiyi iptal edebilme imkanına da sahip olacak. Taşınmaz sahipleri, verecekleri yetkinin süresini en az 3 ay olarak belirleyebilir ve bu süreyi uzatabilecekleri bir seçenek de mevcut.

PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR

Bakanlık tarafından belirlenen takvim çerçevesinde, uygulamanın pilot aşaması 1 Şubat itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de başlayacak ve 15 Şubat itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya alınacak. Bu sistemin tüm ilan platformlarında devreye alınmasıyla, satılık ilanların mülkiyet bilgilerinin doğruluğu sağlanarak, güvenli bir ticaret ortamının tesis edilmesi amaçlanıyor.

