Elenen Yarışmacı Duygusal Veda Etti

ATV EKRANLARINDA ÇARPICI PERFORMANS

Cemal Arda Ermutlu, 28 Ağustos’ta yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programında dikkat çeken bir performans sergiliyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu bölümde, Ermutlu altıncı soruya kadar başarılı bir şekilde ilerliyor.

BARAJ SORUSUNDA HATA

50 bin TL değerindeki baraj sorusunda, Can Yücel’in “Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa / Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi” dizeleriyle başlayan şiirin adı soruluyor. Yarışmacı, seyirci jokerine başvurarak izleyicilerin yüzde 55 oranında seçtiği “A- Hüzün Seddi” seçeneğini tercih ediyor. Ancak doğru cevap “C- Sevgi Duvarı” çıkıyor. Yanlış cevapla elenen Ermutlu, yarışma sonrası “Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu” diyerek duygusal bir veda gerçekleştiriyor.

ÖDÜL VE VEDA

Yarışmadan 5 bin TL’lik ödül ile ayrılan Ermutlu, katıldığı sürecin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirtiyor.