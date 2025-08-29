Elenen Yarışmacı Rüyasında Elendi

Gündem

YARIŞMACIDAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programının 28 Ağustos tarihli bölümünde, Cemal Arda Ermutlu adındaki yarışmacı ilgi çekici bir performans sergiliyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen bölümde, Ermutlu altıncı soruya kadar başarılı bir şekilde ilerliyor. Ancak, 50 bin TL değerindeki baraj sorusunda şair Can Yücel’in “Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa / Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi” dizeleriyle başlayan şiirin adının sorulmasıyla zor bir an yaşamıyor.

SEYİRCİ JOKERİ KULLANILDI

Yarışmacı, seyirci jokerine başvurarak izleyicilerin yüzde 55’inin işaretlediği “A- Hüzün Seddi” seçeneğini tercih ediyor. Ancak, doğru yanıt “C- Sevgi Duvarı” oluyor ve bu durum sonucunda Ermutlu yarışmadan eleniyor. Yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu” şeklinde duygusal bir veda gerçekleştiriyor. Yarışmacı, finalde 5 bin TL’lik ödülün sahibi oluyor.

