Elie Saab Defilesinde Ünlü İsimler Buluştu

ÜNLÜ İSİMLER MODA HAFTASINDA BULUŞTU

Ünlü oyuncular, Elie Saab’ın moda haftası çerçevesinde gerçekleşen defilesine katılım gösterdi. Defilede Hande Erçel ile Eva Longoria yan yana oturdu. Dünyaca tanınan oyuncu, geçen yıl Cannes’da bir dondurma markasının etkinliğinde “fiziğine hayran kaldığı” Erçel ile poz vererek anı ölümsüzleştirdi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN ZARAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Siyahlar içerisindeki sade ve şık kombinle etkinliğe katılan Tuba Büyüküstün, stiliyle büyük beğeni topladı. Farklı tarzlarıyla göz dolduran ünlü isimler, moda dünyasında ses getiren anlara imza attı.