Elif Nur Halisdemir Teğmen Oldu

ELİF NUR HALİSDEMİR TEĞMEN OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmenlik unvanını aldı. Elif Nur Halisdemir, Milli Savunma Üniversitesi 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde teğmenlik diplomasını aldı.

MEZUNİYET TÖRENİ DUYURUSU

Milli Savunma Üniversitesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden mezuniyet töreniyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Bu paylaşımda, “Milli Savunma Üniversitesi Maltepe Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası’nda gerçekleştirilen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı, Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi.” ifadelerine yer verildi. Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diplomasının verildiği anlar sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

ÖMER HALİSDEMİR HAKKINDA BİLGİ

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi’yi vurduktan hemen sonra şehit oldu.