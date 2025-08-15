Elif Nur Halisdemir Teğmen Oldu

ELİF NUR HALİSDEMİR’İN TEĞMEN OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmen unvanını kazandı. 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir’in kızı, Milli Savunma Üniversitesi’nin 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde teğmenlik diplomasını aldı.

DİPLOMASI TÖRENDE VERİLDİ

Milli Savunma Üniversitesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden mezuniyet törenine dair bir paylaşım gerçekleşti. Paylaşımda, “Milli Savunma Üniversitesi Maltepe Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası’nda gerçekleştirilen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı, Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi.” ifadesi yer aldı. Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diplomasının veriliş anları sosyal medyada geniş ilgi gördü.

ÖMER HALİSDEMİR’İN HAYATI

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, darbeci general Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit oldu.