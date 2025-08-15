Elif Nur Halisdemir Teğmen Oldu

FETÖ DARBESİNDE ŞEHİT OLAN ÖMER HALİSDEMİR’İN KIZI TEĞMEN OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmenlik unvanını kazandı. Kahraman şehidin kızı, Milli Savunma Üniversitesi 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde teğmenlik diplomasını aldı.

MEZUNİYET TÖRENİNE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milli Savunma Üniversitesi, mezuniyet törenine ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Milli Savunma Üniversitesi Maltepe Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası’nda gerçekleştirilen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı, Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi.” Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diplomasasının verildiği anlar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

ÖMER HALİSDEMİR’İN ŞEHİTLİK HİKAYESİ

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit olmuştur. Halisdemir’in bu kahramanlığı, Türkiye’nin geleceği için gösterdiği cesareti temsil ediyor.