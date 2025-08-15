Elif Nur Halisdemir, Teğmen Oldu

ELİF NUR HALİSDEMİR TEĞMEN OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmen unvanını aldı. 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir’in kızının, Milli Savunma Üniversitesi’nin 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde teğmenlik diplomasını aldığı duyuruldu.

MEZUNİYET TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜ

Milli Savunma Üniversitesi’nin sosyal medya hesabında mezuniyet törenine dair bilgi paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, “Milli Savunma Üniversitesi Maltepe Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası’nda gerçekleştirilen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı, Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi.” denildi. Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diplomasının verildiği anlar, sosyal medyada yer aldı.

ÖMER HALİSDEMİR’İN KAHRAMANLIĞI

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit oldu. Bu cesareti, onu Türkiye’nin hafızasına kazandıran önemli bir olay olarak kayıtlara geçti.