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Spor

Eljif Elmas Torino’ya Kiralandı

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RB LEIPZIG ELJIF ELMAS’IN KİRALANMASINI DUYURDU

Bundesliga takımlarından RB Leipzig, eski Fenerbahçe oyuncusu Eljif Elmas’ın sezon sonuna kadar Torino’ya kiralandığını açıkladı. Torino kulübünden yapılan duyuruda, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımda 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

ELEMELERİ VE TRANSFER SÜRECİ

Eljif Elmas, 2017-2019 yıllarında Fenerbahçe’de futbol oynadı ve burada geçirdiği iki yılın ardından yaklaşık 18 milyon Euro karşılığında Napoli’ye transfer oldu. Bu transfer, Elmas’ın kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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