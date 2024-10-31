Elon Musk, 35 Milyon Dolarlık Mülk Aldı

ELON MUSK YENİ BİR İDDİA İLE GÜNDEMDE

Skandalların peşini bırakmayan Elon Musk, tekrar dikkatleri üzerine çekiyor. 11 çocuğu bulunan Tesla CEO’su, çocukları ve onların anneleri için gizli bir mülk inşa etmeyi planlıyor. İddialara göre, Musk bu güvenli alanı oluşturmak amacıyla harekete geçmiş durumda.

SAATLERİNDE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATILDI

Musk, çocukları ve onların anneleri için 35 milyon dolarlık gizli bir lüks kompleks satın aldı. Bu satış işlemleri sırasında ise karşı tarafın gizlilik sözleşmesi imzalaması sağlandı. New York Times’ın haberine göre, satın alınan mülk Teksas’ta yer alıyor ve bu mülke kısa bir mesafede ikinci ve üçüncü bir evin de Musk tarafından satın alındığı belirtiliyor.

GİZLİ MÜLKÜN İLK KONUĞU ŞİVON OLDU

Tesla’nın CEO’su, nüfus azalmasına karşı insanların daha fazla çocuk sahibi olması gerektiğini sıkça gündeme getiriyor. Times’ın aktardığına göre, tüp bebek yöntemiyle Musk’tan üç çocuk sahibi olan Shivon Zilis, bu gizli mülke taşındı.