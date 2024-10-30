Elon Musk’tan 35 Milyon Dolarlık Mülk

SKANDALLARIYLA GÜNDEME GELİYOR

Elon Musk, bitmeyen skandallarıyla bir kez daha gündemi meşgul ediyor. Toplamda 11 çocuğa sahip olan Tesla’nın CEO’su Musk, gizli bir mülk inşa ediyor. Bu hamlenin Musk’ın çocukları ve onların anneleri için almış olduğu bir güvenlik önlemi olduğu belirtiliyor.

GİZLİLİK ANLAŞMASI YAPILDI

Musk, çocukları ve onların anneleri için 35 milyon dolara lüks bir kompleks satın aldı. Bu satış sürecinde karşı tarafa gizlilik sözleşmesi imzalattığı iddia ediliyor. New York Times’a göre, satın alınan mülk Teksas’ta yer alıyor ve bu mülke yakın mesafede Musk tarafından ikinci ve üçüncü evlerin de alındığı ifade ediliyor.

İLK TAŞINAN SHIVON OLDU

Tesla’nın patronu, nüfus azalmasını önlemek amacıyla insanların daha fazla çocuk sahibi olmaları gerektiğini sıkça vurgulamıştı. Times’ın haberine göre, tüp bebek yöntemiyle Musk’tan üç çocuk sahibi olan Shivon Zilis, bu gizli mülke ilk taşınan kişi oldu.