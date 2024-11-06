“Elon Musk, Trump’ın En Büyük Destekçisi”

ELON MUSK’IN SEÇİMDEKİ ROLÜ

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, ABD’de süren seçim yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, seçim gecesini Donald Trump ile Florida’daki Mar-a-Lago tatil köyünde geçirmeyi düşündüğünü belirtmiş.

Teknoloji milyarderi, seçim günü kendi fotoğrafını paylaşarak Florida’ya gitmeden önce bazı şirketlerinin genel merkezinin bulunduğu Teksas’ın Cameron County bölgesinde oy kullandığını aktarıyor.

Akşam saatlerinde, seçimin sona erdiğini ve kazananın belli olduğunu öne süren başka bir açıklama yaptı. X’te “Oyun, set ve maç” diye bir paylaşımda bulundu. Saatler ilerledikçe Musk, seçim sürecini canlı takip ettiklerini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Trump, UFC Başkanı Dana White ve Musk’ın birlikte seçimleri izledikleri gözlemlendi.

Musk, esprili bir dille seçim paylaşımlarını sürdürüyor ve en son “Bırak kafana dank etsin” yazdığı bir görsel paylaştı. Lavabo taşıdığı bir fotoğraf yayınlayarak “sink” ifadesiyle kelime oyunu yaptı. Elon Musk, Trump Beyaz Saray’a dönerse umduğundan fazlasını kazanabileceğini düşünüyor. 53 yaşındaki Musk, Trump’ın ikinci yönetiminde etkili bir rol üstlenebilir.

HÜKÜMETTE KADRO DAĞILIMI

Trump, seçimleri kazanması hâlinde Musk başkanlığında bir “hükümet verimliliği komisyonu” kurmayı planladığını daha önce ifade etti. Musk, Trump’ın hukuki düzenlemeleri azaltarak şirketlerine doğrudan destek sağlamasını istediğini açıkça dile getirmiş durumda.

Musk ve ona bağlı şirketler için potansiyel faydalar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor: İşçi yasaları ve çevre koruma yasaları, daha düşük vergi oranları ve Musk’ın roket şirketi SpaceX için daha fazla hükümet sözleşmesi fırsatları gibi düzenleyici konular, yeni bir Trump döneminde ele alınması muhtemel alanlar arasında.

TRUMP’IN YAŞAMLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Musk’ın Çin’e bağımlılık düzeyi, Vladimir Putin ile özel görüşmeleri ve hükümet ihalelerinden milyonlarca dolar kazanma olasılığı pek çok kişi tarafından ele alınıyor. Cumhuriyetçi aday Trump, seçim sürecinde Musk’tan övgüyle söz ederek “Yeni bir yıldızımız var: Elon Musk” ifadesini kullandı. Trump, “O inanılmaz bir adam. Biliyorsunuz, iki haftasını Philadelphia’da, Pensilvanya’nın farklı bölgelerinde kampanya yaparak geçirdi” dedi. Ayrıca yakın zamanda gerçekleşen bir SpaceX fırlatmasını izlerken “Bunu sadece Elon yapabilir” dediği de aktarılıyor.