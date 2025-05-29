Elon Musk, Trump’la görüşme yapmadı

ELON MUSK, GÖREVDEN AYRILDI

Elon Musk, görevden ayrılma kararını sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Musk, “Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür ederim” şeklinde bir ifade kullandı. Beyaz Saray da Musk’ın bu açıklamasını onayladı.

TRUMP’LA RESMİ GÖRÜŞME YAPMADI

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Musk görevinden ayrılmadan önce Trump ile resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. Musk’ın Trump hükümetindeki görev süresi, Özel Hükümet Çalışanı olarak başladı. Amerikan yasaları, bu tür görevlilerin görev süresini yılda 130 günle sınırlıyor ve Musk’ın bu görevi 20 Ocak’ta sona erecekti.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI OLARAK DESTEK VERDİ

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Trump’a Pensilvanya’daki bir suikast girişiminden sonra destek verdiğini açıkladı. Daha sonra birlikte mitingler gerçekleştirdiler. Ayrıca Musk, Trump ile X platformunda bir röportaj yaptı ve bu yayın milyonlarca kişi tarafından izlendi. Musk, göçmen politikasından uluslararası yardımların kesilmesine kadar pek çok konuda Trump ile aynı görüşleri paylaştı. Seçim kampanyası sırasında milyonlarca dolar bağış yaparak Trump’ın mitinglerine konuşmacı olarak katıldı.

İsrafı azaltma birimi, DOGE’nin kuruluşuyla Musk’ın başına geçti. Bu süreçte binlerce federal memur işten çıkarıldı. Amerikan medyasında zaman zaman Trump kabinesindeki Musk ile bakanlar arasında tartışmalar olduğunu belirtti. Musk’a yönelik eleştiriler artarken, Trump, Musk’a birçok kez destek verdi ve israfı engellemesi için daha katı bir tutum sergilemesini teşvik etti.

TESLA’YA YÖNELİK PROTESTOLAR VE SATIŞ DÜŞÜŞÜ

Bu dönem içerisinde, Musk’ın elektrikli araç firması Tesla’ya karşı protestolar başladı ve markanın satışları düştü. Demokrat Partililer ve aktivistler, Tesla hisse değerlerini düşürmek için çeşitli çalışmalar yürüttüğü aktarıldı. Beyaz Saray’da bir Tesla aracını kullanan Trump, bu tür girişimlerin terörizm olarak değerlendirileceğini belirtti. Ancak Trump ve Musk arasındaki fikir ayrılığı, ek gümrük vergilerinin uygulanmasıyla başladı ve son farklı görüş ise Musk’ın Trump’ın desteklediği muazzam vergi indirimleri ve savunma harcamalarını artırmaya yönelik yasa tasarısını eleştirmesinden bir gün sonra yaşandı.