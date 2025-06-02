Elon Musk, xAI Hisseleri Satışa Çıkardı

XAI HİSSE SATIŞI BAŞLATTI

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, 300 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirmeye başladı. Bu işlem, şirketin toplam değerini 113 milyar dolara yükseltiyor. Yapılan satışla, hem mevcut çalışanlara hem de yeni yatırımcılara hisse alım-satım imkânı sunuluyor. Bu satış, mart ayında xAI’nin sosyal medya platformu X’i devralmasının ardından gelen yüksek değerlemeyi doğruluyor. xAI, bu birleşmeyle 80 milyar dolar, X ise 33 milyar dolarlık bir değerlemede bulunmuştu.

BİR YATIRIM TURU ÖNCESİ HAZIRLIK

Bu hisse işlemi, büyük bir yatırım turu öncesi hazırlık olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçen yıl sonunda tamamladığı 5 milyar dolarlık finansmanla değerini 45 milyar dolara çıkarmıştı. Sequoia Capital ve Andreessen Horowitz gibi büyük yatırımcılar ise, şirketin erken aşamalarında ortak olma fırsatı yakalamıştı. xAI ile X’in entegrasyonu sayesinde, yapay zekâ modellerinin sosyal medya verileri ile geliştirilmesi planlanıyor.

MUSK’TAN AÇIKLAMALAR

Musk’a göre, bu birleşim üretkenliği artırarak hızla değişen teknoloji yarışında rekabet gücünü pekiştirecek. Musk, geçtiğimiz hafta Doge Bakanlığı’ndan ayrıldığını ve artık tamamen Tesla, X ve xAI’ye odaklandığını ifade etti. “Sunucularda uyumaya geri döndüm,” diyerek, yoğun çalışmalarının başladığını belirtti.

XAI’NIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

xAI, bugüne kadar Grok adlı sohbet robotu ve Colossus süper bilgisayar kümesiyle dikkat çekmeyi başardı. Microsoft, xAI modellerini Azure platformu üzerinden sunacak. Telegram da Grok’u platformuna entegre etmeye hazırlanıyor. Ayrıca Musk’ın beyin implantı geliştiren şirketi Neuralink, 9 milyar dolarlık değerleme ile 600 milyon dolarlık bir yatırım aldı.