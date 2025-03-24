Emekli Bayram İkramiyeleri Ödemesi Başladı

MİLYONLARCA EMEKLİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ İÇİN BEKLİYOR

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bugün başlatılıyor. İlk aşamada, hesaplara yatırılan 3 bin TL olarak belirlenen ikramiyeler, tahsis numarasına göre 3 gün boyunca SSK emeklilerine aktarılacak. Ardından Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödeme yapılacak. Toplamda verilecek ikramiye tutarı ise 4 bin TL’ye tamamlanacak.

Hükümetin belirlediği 2024 Ramazan Bayramı için emeklilere verilecek 4 bin TL’lik ikramiyenin ilk kısmı olan 3 bin TL, bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlıyor. Kalan 1.000 TL’lik farklı ise yasal düzenlemenin Meclis’ten onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından işlem görecek.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

SSK emeklilerine yönelik ikramiye ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre şu şekilde düzenleniyor:

– Tahsis numarası 17, 18, 19 olanlar için 25 Mart Pazartesi (bugün)

– Tahsis numarası 20, 21, 22 olanlar için 26 Mart Salı

– Tahsis numarası 23, 24, 25, 26 olanlar için 27 Mart Çarşamba

Bu takvim ile ödemelerin hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI TARİHLERİ BELİRLENDİ

Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyeleri 27 Mart Çarşamba günü, Emekli Sandığı kapsamında maaş alanların ödemeleri ise 28 Mart Perşembe günü hesaplara yatırılacak. SGK, tüm emeklilerin ikramiyelerini bayram öncesinde alabilmesi için süreci hızlandırıyor.

KALAN 1.000 TL’LİK FARK İÇİN YASAL SÜREÇ BEKLENİYOR

Emekli ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesi kararının Resmi Gazete’de henüz yayımlanmadığı bildiriliyor. Yasal düzenleme Meclis’ten onay aldıktan sonra, kalan 1.000 TL’lik ek ödeme emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bu sürecin bayram sonrası bir tarihe sarkabileceği belirtiliyor.