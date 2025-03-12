Ekonomi

Emekli Bayram İkramiyesi 4 Bin TL Oluyor

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIRILMASI

Pazartesi günü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltileceğini duyurduktan sonra gözler Meclis’teki kanun düzenlemelerine çevrildi. Torba yasa kapsamındaki bu düzenlemenin Meclis’ten geçmesi bekleniyor.

MECLİS ONAYI VE CUMHURBAŞKANI İMZASI

Meclis’ten geçen yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerinin Meclis’ten geçmesinin ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacağını belirtiyor.

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