“Emekli Çift, Tarım Eğitimiyle Ek Gelir Elde Ediyor”

ÇAYKARA’DA ÜRETİM İLE EK GELİR ELDE EDİLİYOR

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaşayan Selma ve Nizamettin Arslan çifti, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen tarım eğitimlerinde edindikleri bilgi ve tekniklerle sebze ve meyve üreterek ek gelir elde ediyorlar. Antalya’da uzun yıllar yaşadıktan sonra 2019’da evlenen Nizamettin Arslan, eşi Selma Arslan’ı memleketi ile tanıştırmak amacıyla gezmeye Çaykara’ya getirdi. Selma Arslan, ilçenin doğal güzelliklerinden etkilenerek burada yaşamaya karar verdi. Nizamettin Arslan’ın tayiniyle çift, Maraşlı Mahallesi’ne yerleşti.

EĞİTİMLERLE ÜRETİME YÖNELDİLER

Arslan çifti, 4 yıllık süreçte Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sunulan tarım eğitimlerine katıldı. Yaklaşık 4 ay boyunca kütükte istiridye mantarı yetiştiriciliği ve 3 hafta boyunca alabalık yetiştiriciliği eğitimi aldılar. Bu eğitimlerde tarımsal ekonomi, tarımda kalkınma, paketleme, pazarlama, tasarlama, ekim alanları gibi çeşitli konularda bilgi sahibi oldular. Çift, 700 metrekarelik arazileri üzerinde domates, salatalık, patlıcan, biber, mandalina ve limon gibi çeşitli ürünler yetiştiriyor. Ayrıca, 170 kütükte istiridye mantarı, aronya, bamya ve birçok yeşillik de üretiyorlar.

Selma Arslan, emekli bankacı olarak 21 yıl süren kariyerinden sonra tarım alanına yöneldiğini ve Nizamettin Arslan ile evlenerek Çaykara’ya yerleştiğini belirtti. Eşinin memleketindeki doğanın güzelliklerine hayran kaldığını ifade eden Arslan, “Buranın doğasına hayran kaldım. Eşim tayinini istedi, arazimize ev yaptık ve buraya yerleştik.” dedi. Bahçelerine ilk olarak çeşitli meyve fidanları ektiklerini aktaran Arslan, mahsullerinin bir kısmını pazarda sattığını ifade etti. Arazisinin yüksek rakımda olmasına rağmen verim aldıklarını belirten Arslan, “Patlıcan, domates, biber, salatalık, bamya, bakla, bezelye ve çilek ürettik, hepsi de oldu.” diye ekledi.

GÜZELLİKLERİ PAYLAŞIYOR

Selma Arslan, ürettikleri ürünleri yakınlarıyla paylaşmayı sevdiğini, iki yıldır kütükte yetiştirdiği istiridye mantarını da satarak ek gelir elde ettiğini açıkladı. 48 yaşındaki Arslan, “Eşim hem evde hem bahçede destek oluyor. Burada olmaktan çok memnunum, doğasını, arkadaşları seviyorum. Buraya taşınmakla gençleştim.” ifadesini kullandı. Ayrıca, sevgiyle yapılan işlerin insanı daha mutlu ettiğini vurgulayan Arslan, “Şehir hayatının kalabalığından uzaklaşıp doğanın içinde olmayı seçtik.” dedi.

EMEKLİLER İÇİN BİR DAVET

Nizamettin Arslan, emekli olduktan sonra fındık ocaklarını sökerek sebze ve meyve üretimine yöneldiğini belirtti. Çift, ürettikleri ürünlerle mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Emekli olanlar memleketlerine dönsünler. Hem kendilerine hem de memleketlerine katkıda bulunsunlar.” şeklinde çağrıda bulundular.