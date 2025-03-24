Emekli İkramiye Ödemeleri Başladı

Milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bugün başlatıldı. İlk aşamada 3 bin TL olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, tahsis numarasına bağlı olarak 3 gün süresince SSK emeklilerine verildi. Ardından Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek. Toplam ikramiye tutarı ise 4 bin TL’ye ulaşacak.

3 BİN TL BUGÜN, FARKLAR RESMİ GAZETE SONRASI

Hükümetin 2024 Ramazan Bayramı için belirlediği 4 bin TL’lik emekli ikramiyesinin ilk kısmı olan 3 bin TL, bugün itibarıyla hesaplara geçiyor. Kalan 1.000 TL’lik fark ise yasal düzenlemenin Meclis’ten onaylanmasından sonra Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ayrıca yatırılacak.

SSK EMEKLİLERİNE 3 GÜNLÜK ÖDEME PLANI

SSK emeklileri için ikramiye ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre şu şekilde belirlenmiştir: 17, 18, 19 numaralarlılar 25 Mart Pazartesi (bugün), 20, 21, 22 numaralarlılar 26 Mart Salı, 23, 24, 25, 26 numaralarlılar ise 27 Mart Çarşamba günü ödemelerini alıyor. Bu planla, ödemelerin düzenli ve hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI TARİHLERİ BELİRLENDİ

Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyeleri 27 Mart Çarşamba günü, Emekli Sandığı kapsamında maaş alanların ödemeleri ise 28 Mart Perşembe günü hesaplara yatacak. SGK, tüm emeklilerin ikramiyelerini bayram öncesinde alabilmeleri için süreci hızlandırıyor.

1.000 TL’LİK FARK İÇİN YASAL SÜREÇ BEKLENİYOR

Emekli ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılması kararı henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Yasal düzenlemenin Meclis’ten geçtikten sonra ve resmiyet kazandıktan sonra, kalan 1.000 TL’lik ek ödeme emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Bu adımın bayram sonrası sürebileceği belirtiliyor.