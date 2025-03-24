Emekli İkramiye Ödemeleri Bugün Başladı

Milyonlarca emekli için heyecanla beklenen Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bugün itibariyle başlatıldı. İlk olarak 3 bin TL olarak hesaplara yatırılan bu ikramiyeler, tahsis numarası sıralamasına göre 3 gün boyunca SSK emeklilerine, sonrasında ise Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak. Toplamda ikramiye tutarı 4 bin TL’ye ulaşacak.

3 BİN TL BUGÜNDEN İTİBAREN HESAPLARA YATIRILIYOR

Hükümetin 2024 Ramazan Bayramı için belirlediği 4 bin TL’lik emekli ikramiyesinin ilk kısmı olan 3 bin TL, bugün itibarıyla hesaplarda görünecek. Kalan 1.000 TL’lik fark ise yasal düzenlemenin Meclis’ten onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ayrıca yatırılacak.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TARİHLERİ BELİRLENDİ

SSK emeklileri için ikramiye ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre şu şekilde yapılacak:

– 17, 18, 19: 25 Mart Pazartesi (bugün)

– 20, 21, 22: 26 Mart Salı

– 23, 24, 25, 26: 27 Mart Çarşamba

Bu takvimle, ödemelerin hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyeleri 27 Mart Çarşamba günü hesabıma geçecekken, Emekli Sandığı kapsamında maaş alanların ödemeleri ise 28 Mart Perşembe günü hesaplara yatırılacak. SGK, tüm emeklilerin ikramiyelerini bayramdan önce alabilmesi için süreci hızlandırıyor.

KALAN 1.000 TL’LİK EK ÖDEME İÇİN YASAL SÜREÇ BEKLENİYOR

Emekli ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılması ile ilgili karar henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış durumda. Yasal düzenleme Meclis’ten geçtikten ve resmi hale geldikten sonra, kalan 1.000 TL’lik ek ödeme emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Bu adımın bayram sonrasına sarkabileceği belirtiliyor.