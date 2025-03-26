Emekli İkramiyesi 4 Bin Lira Oldu

2025 YILI BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI

2025 yılına ilişkin emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili merak edilen karar nihayet duyuruldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yaptığı açıklamaya göre, emeklilere bayramlarda yapılan ikramiye ödemesi 3.000 TL’den 4.000 TL’ye çıkarılıyor. Bu düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda onaylanması bekleniyordu.

TEKLİF TBMM’DEN GEÇTİ

15,5 milyon emekli için bayram ikramiyesinin 4.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin teklif, bu gece TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı. Emekliler, bu artışla bayramlarda daha fazla maddi destek alacak.

İKRAMİYELERİN HESABA YATMA TARİHİ

24 Mart 2025 tarihinden itibaren 3.000 TL olarak ödenecek ikramiyelerdeki 1.000 TL’lik farkın, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte en kısa sürede hesaplara yatırılması planlanıyor. Emekliler, bu tarihten itibaren artan miktarları almayı bekliyor.