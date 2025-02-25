Emekli İkramiyesi Artışı Belirsizliğini Koruyor

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIRMA BEKLENTİLERİ BELİRSİZLEŞTİ

Yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyelerine yönelik zam beklentileri, hükümet yetkililerinin çelişkili açıklamaları nedeniyle karmaşık bir duruma geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, “Değerlendirme yapacağız” diyerek umut verirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Şu an gündemimizde yok” açıklamasıyla konunun önemini düşürüyor.

BÜTÇE DENGESİ ÜZERİNDE CİDDİ ETKİLER VAR

Hazine ve Çalışma Bakanlığı, yaklaşık 16.6 milyon emekliyi etkileyecek bir artışın bütçeye potansiyel maliyetlerini hesaplıyor. 21 Şubat’ta gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) konunun gündeme alınmaması, birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “EKK’da ikramiye konusu yok” diyerek sürecin Mart ayına taşındığını belirtti.

EKONOMİ ANALİSTLERİ SENARYOLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Ekonomi analistleri, 2024 yılı için ikramiye zammı üzerine enflasyon verilerini kullanarak dört senaryoyu masaya yatırıyor. İlk senaryo, %24 enflasyon hedefi ile ikramiyenin 3.720 TL olacağını öngörüyor. İkinci olarak %15.75 (6 aylık enflasyon) ile ikramiyenin 3.472,50 TL olması bekleniyor. Üçüncü senaryo ise %44.38 yıllık enflasyon ile 4.331,40 TL’lik bir artış öngörüyor. Son olarak, %50 sembolik bir artışla koşulların 4.500 TL seviyesine yükselebileceği belirtiliyor.