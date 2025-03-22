Emekli İkramiyesi Ödemesi İçin Üç Formül

Türkiye’deki Emekli Sayısı ve Bayram İkramiyesi

Türkiye’de 16,5 milyon emekli bulunuyor. Bayram ikramiyesi, iki maaş alan emeklilere bir kez verildiği için 15 milyon kişiyi kapsıyor. Emekliler, yılda iki defa dini bayramlarda bayram ikramiyesi alıyor. 2024 yılı için uygulanan bu ikramiyeler, 3 bin lira seviyesindeydi fakat yapılan düzenlemeyle birlikte yüzde 33 oranında, 1.000 lira artışla 4 bin liraya çıkarıldı. Ancak bu kararın resmi hale gelmesi için bir torba kanunun içerisinde bulunması ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Mecliste Çıkan Tartışmalar ve İkramiye Zammının Geçmişi

Söz konusu konu, TBMM’de gündeme getirildiği oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden soruşturmalar sebebiyle tartışmalara yol açtı ve görüşmeler tamamlanamadı. Meclis Genel Kurulu, 26 Mart Salı gününe kadar çalışmalarına ara verdi. AK Parti’nin bu hafta yasalaştırmayı düşündüğü kanun teklifi ise, yaşanan gerilim ve kargaşalar dolayısıyla bir sonraki haftaya ertelendi.

İkramiyenin Ödenmesi İçin Üç Farklı Olasılık

1. Teklif Salı Günü Meclis’ten Geçerse: Eğer teklif, Salı günü Meclis’ten geçerse ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanırsa, zamlı ikramiye ödemesi hafta sonuna kadar yapılabilir.

2. Teklif Kanunlaşamazsa: Bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı’ndan önce, 28 Mart günü hesaplara yatması beklentisi bulunuyor. Eğer bu hafta teklif kabul edilmezse, ikramiye hesaplara 2024 yılına göre 3 bin lira olarak yatırılacak.

3. Teklif Daha Sonra Kanunlaşırsa: Eğer teklif, 26 Mart Salı günü gerçekleşmezse, başlangıçta ödenecek olan 3 bin liralık ikramiye için aradaki 1.000 liralık farkın daha sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.