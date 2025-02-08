Emekli İkramiyesinde Öne Çıkan Rakamlar

BAYRAM İKRAMİYESİ BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. 2024 yılında 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesinin, 2025 yılı için ne kadar artacağına dair tahminler güçleniyor. Konuşulan rakamlar arasında 4 bin 500 TL ile 5 bin TL yer alıyor. Nihai karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakıldı. Yeni yılda maaşlarına zam alan 16,5 milyon emekli, bayramda hesaplarına yatırılacak miktarı merakla bekliyor.

Yapılan tahminler, bayram ikramiyesinin en az 4 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında olacağı yönünde. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyesini 2 bin TL’den 3 bin TL’ye artırmıştı. 2025 yılı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, ikramiyenin artırılması için ekonomi yönetimi farklı formüller üzerinde çalışıyor. Ekonomistlerin yorumlarına göre, enflasyon oranı ve genel ekonomik durumu dikkate alarak yeni rakam belirlenecek.

Ekonomist Muhammet Bayram, devletin depremzedelere yapılan yardımlar ve diğer giderlere rağmen emeklilere bayram ikramiyesi ödemeye devam edeceğini vurguladı. Resmi açıklamanın Mart ayının başında yapılması bekleniyor. Bayram ikramiyesinin netleşmesiyle birlikte emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı için yeni ödeme tutarlarını öğrenmiş olacak. Açıklamanın ardından, ikramiyenin ödeme takvimi de belirginleşecek. Emekliler, enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle daha yüksek bir ikramiye umuduyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamayı bekliyor.