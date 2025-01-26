Emekli Kadının Dağ Çileği Satışı

YEREL TARIMLA GEÇİM SAĞLIYOR

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde 67 yaşında olan Semiha Şahin, dağ çilekleri gibi topladığı ürünlerle pazarda satış yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Mimar Sinan Mahallesi’nde her Pazar kurulan Efekent Pazarı’nda tezgah açan Semiha Şahin, yer elması, bal kabağı, asma yaprağı, nergis ve dağ çileği satışı gerçekleştiriyor. Sattığı ürünlerin mevsime göre değiştiğini söyleyen Şahin, “Köy yerinde boş boş oturup, gıybet yapmaktansa çalışmak daha güzel” ifadesini kullanıyor.

DAĞ ÇİLEĞİ TOPLA VE SAT

Semiha Şahin, dağ çileklerini Karpuzlu ilçesinin Tekeler Mahallesi’nde bulunan dağlık alanlardan topluyor. “Boş durmayı sevmiyorum. Toplaması zahmetli ama tadı lezzetli. Sezonuna göre farklı ürünler pazara getiriyorum. Bu hafta topladığım nergis ve dağ çileklerini getirdim” diyor. Dağ çileğinin paketini 70 liradan sattığını belirten Şahin, “Tadı çok lezzetli. Bu çileği sevenler gördüğü gibi hemen alıyor. Pazarlara gidip böyle ürün satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuşuyor.