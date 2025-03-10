Emekli Polis Eşini Boğarak Öldürdü

OLAYIN GECİKMEDE BAŞLAMASI

Çorlu ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Halil-Halime A. çifti arasında, dün akşam saatlerinde bir tartışma yaşandı. Tartışmanın sözlü boyutları arttıkça, Halil A., Halime A.’yı eşarpla boğmaya başladı. Ardından telefonla jandarmayı arayarak teslim olmak istediğini belirtti.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda Halime A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Halime A.’nın cenazesi hastane morguna götürüldü. Halil A. gözaltına alınarak, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Mahkemeye çıkarılan Halil A., yapılan değerlendirmeler sonucunda tutuklandı. Bu trajik olay, aile içindeki şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.