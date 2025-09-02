Emekli Promosyonları 35 Bin TL Olabilir

EYLÜL AYIYLA PROMOSYON YARIŞI HIZLANIYOR

Eylül ayının gelmesiyle birlikte emeklilerin banka promosyon yarışında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Temmuz ayında maaş zammı sonrasında yeni seçenekler arayan emekliler için bankalar mevcut kampanyalarını güncelledi. Daha önce yalnızca bir banka 27 bin TL promosyon sağlarken, günümüzde pek çok banka bu rakama yakın promosyon olanakları sunuyor. Özel bankalardan biri, 30 Eylül 2025 tarihine kadar maaşını taşıyan emeklilere 26 bin TL nakit promosyonun yanı sıra, ek ödüllerle toplamda 28 bin 500 TL’ye varan fırsatlar sağlıyor. Emekliler, yakınlarını getirdiklerinde kişi başı 250 TL, toplamda ise 2 bin 500 TL’ye kadar ek kazanç elde edebiliyor. Bu durum, emeklilerin promosyonlarını artırma şansını artırıyor.

Merkez Bankası tarafından yıla dair açıklanan enflasyon tahmini, yüzde 25-29 aralığında. Piyasa beklentisi ise bu oranların yüzde 29 civarında seyredeceği yönünde. Uzmanlara göre, bu durum ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 7 ila yüzde 10 arasında bir zam yapılacağını gösteriyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, promosyonların 30 bin TL seviyesine ulaşması olasılığı oldukça yüksek görünüyor.

EMEKLİLER HANGİ BANKAYI SEÇMELİ?

Uzmanlar, emeklilerin yalnızca sunulan promosyon tutarına odaklanmamaları gerektiğinin altını çiziyor. Bankaların sağladığı ek hizmetler, dijital kolaylıklar, kredi imkanları ve diğer kampanyaların da dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, maaşları karşılığında kredi kullanan emeklilerin banka değiştirme imkanlarının kısıtlı olduğunu, bu yüzden sözleşme şartlarının dikkatlice incelenmesi gerektiği hatırlatılıyor.

OCAK DÖNEMİ CRİTİK BİR DÖNEM OLACAK

Şu anda 27 bin TL düzeyinde olan promosyonlar, ek ödüllerle 28 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Yıl sonu enflasyon oranlarına bağlı olarak ocak ayında promosyonların 30 bin TL’yi aşması bekleniyor. Fakat uzmanlar, emeklilerin banka seçiminde yalnızca rakamlara değil, uzun vadede fayda sağlayacak hizmetlere dikkat etmesinin büyük bir önem taşıdığını vurguluyor. Kulislerde, Eylül ayı içerisinde promosyon tutarlarının 35 bin TL’ye ulaşabileceğine dair iddiaların bulunduğu konuşuluyor. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla bu rakamın yakında gerçeğe dönüşebileceği ifade ediliyor.