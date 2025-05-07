Emekli Promosyonu 30 Bin TL’yi Geçebilir!

EMEKLİ MAAŞLARINA YENİ DÖNEM PROMOSYONLARI

Temmuz 2025’te emekli maaşlarına yapılacak zam öncesinde, bankalar promosyon kampanyalarını güncelleyerek rekabeti artırdı. Nisan 2025 enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı %13,36, memur emeklileri için %12,29 olarak belirlendi. Mayıs ve Haziran verileriyle 2025 yılının ilk yarısındaki zam oranı kesinleşecek. Bu süreçte bankalar, emekli maaşlarını taşıyanlara özel promosyon ödemelerini artırarak 27 bin TL seviyesini geçti, Temmuz ayı sonrasında ise 30 bin TL sınırının aşılması bekleniyor. Peki, emekli promosyonu nasıl alınabilir? Banka değişikliği e-Devlet üzerinden nasıl gerçekleştirilir? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için adım adım rehber.

EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR VE KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli promosyonu, bankaların emekli maaşlarını kendi bünyelerine aktarmayı taahhüt eden emeklilere 3 yıllık dönemler için verdikleri nakit ödemedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir ya da aylık alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ve hak sahipleri, bankalarla promosyon anlaşması yaparak bu ödemeden yararlanabiliyorlar. Promosyon, yasal bir zorunluluk olmadan bankaların rekabetçi kampanyaları ile sunulan bir avantajdır.

GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’a göre, mevcut promosyon tutarları maaş aralıklarına göre aşağıdaki gibidir (3 yıllık taahhüt için):

0 – 10.000 TL: 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Bankalar, nakit promosyona ek olarak ek avantajlar sunuyor. Bu avantajlar arasında alışveriş puanları (örneğin Akbank’ta 2.500 TL chip-para), masrafsız bankacılık (ücretsiz EFT/havale, aidatsız kredi kartı) ve düşük faizli emekli kredisi ile tıbbi danışmanlık hizmetleri yer alıyor.