Emekliler Ocak Zamını Bekliyor

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ALTYAPISI

Memur ve emekliler, Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı veriler, maaş artışının temelini oluşturuyor. Ağustos ayında enflasyon oranı yüzde 2,04 olarak ölçüldü. Temmuz ayında bu oran ise yüzde 2,06 seviyesindeydi.

TOPLU SÖZLEŞME DÜZENLEMESİ

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme çerçevesinde 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7, 2027’nin ilk yarısında yüzde 5 ve ikinci yarısında ise yüzde 4 oranında zam alacak. Ancak bu oranların yanı sıra enflasyon farkı da zam oranlarına eklenerek maaş artışlarını güçlendirecek.

İKİ AYLIK ZAM ORANLARI ORTAYA ÇIKTI

TÜİK’in yayınladığı Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri doğrultusunda, memur ve emeklilerin toplamda yüzde 10,09 oranında zammı daha şimdiden hak etmiş olduğu görülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için iki aylık zam oranı ise yüzde 4,14 olarak hesaplandı. Bu veriler kesin olmayabilir ama maaş zammının güçlü bir ön göstergesi niteliğinde.

KESİN ZAM İÇİN YIL SONU VERİLERİ BEKLENECEK

Mevcut oranlar, yalnızca iki aylık enflasyona dayalı hesaplamalardan oluştuğu için kesin durumu yansıtmıyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığında, Ocak ayında net zam oranı belirlenecek. Bu durum, milyonlarca emekli ve memurun yıl sonu verilerine odaklanmasına neden oluyor.

MAAŞ ARTIŞLARI BELİRGİNLİK KAZANIYOR

Toplu sözleşme ve enflasyon farkının bir arada değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerin Ocak ayında önemli bir zam alması bekleniyor. Şimdilik mevcut veriler umut verici görünse de, kesin rakamlar yıl sonunda netleşecek.