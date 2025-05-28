Emeklilere 20 Bin TL’ye Kadar Ödeme

Emekliler, bankaların promosyon ödemeleri hakkında gelişmeleri titizlikle izliyor. Hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğunu araştıran milyonlarca emekli, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank ve Halkbank gibi bankaların kampanyalarını gün içerisinde sık sık kontrol ediyor. 2025 yılı itibarıyla birçok finans kurumu, emekli promosyonlarını yeniledi. Peki, bu yıl için hangi bankalar en yüksek emekli promosyonlarını sunuyor ve bu ödemeler ne kadar? İşte Mayıs ayı itibarıyla emekli promosyonlarıyla ilgili ayrıntılar…

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Emekli maaşları, banka promosyonlarını değiştiren temel faktörlerden biri. Aşağıda bazı bankaların güncel promosyon miktarları yer alıyor:

Garanti BBVA, emekli maaşına göre farklı promosyonlar sunuyor: 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerindeki emeklilere ise 15.000 TL promosyon veriyor. Bu kampanyadan, 13-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 3 yıl boyunca maaşlarını Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler faydalanabiliyor.

İş Bankası, 5-31 Mayıs 2025 tarihlerinde emekli maaşını bankalarına taşıyanlara şu promosyonları sunuyor: 0-9.999 TL maaş alanlara 12.250 TL, 10.000-14.999 TL maaş alanlara 16.000 TL, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 18.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 21.000 TL.

DenizBank, emekli maaşına bağlı olarak değişen promosyonlarla birlikte ek avantajlar da sağlıyor: 0-9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Ayrıca yeni hesap açan emeklilere Mobil Deniz, KMH, kredi kartı başvurusu ve fatura talimatı gibi imkanlarla promosyon tutarları artırılabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALAŞIMLARI

Akbank, 0-9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL promosyon yapıyor. Ek olarak, emekli maaşını Akbank’tan alanlara 2.500 TL chip-para vererek toplamda 17.500 TL’ye varan ödeme fırsatı sunuyor.

Yapı Kredi, maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. 9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 11.250 TL, 10.000 – 14.499 TL maaş alanlara 15.000 TL, 15.000 – 19.999 TL maaş alanlara 17.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 20.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Ek ödül taahhütnamesi ile fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına ek nakit ödüller de sağlanıyor.

VakıfBank, emekli maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. 10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon yapılıyor.

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere şu promosyonları sunuyor: 10.000-14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL. Ziraat Bankası da emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emeklilerin bankaların promosyonlarından faydalanabilmesi için maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve bu bankadan maaş almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu işlem, banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Emekli maaşı düştükçe promosyon tutarları da azalabiliyor ve emekliler, banka promosyonlarını yılda bir kez almak isteyebiliyor.