“Emeklilere Garanti BBVA’dan Destek!”

Emeklilere Sağlanan Destek

Emeklilere toplamda 25.000 TL’ye varan bir destek sağlanıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının dikkat etmesi gereken bir durum var! Temmuz ayında maaşlarına %16,67 oranında zam alan emekliler, bankaların güncel promosyon kampanyalarına yöneliyor. Bu noktada Garanti BBVA, emeklilere yönelik sunduğu nakit promosyon ve bonus kampanyasıyla öne çıkıyor.

Emekli Maaşına Göre Nakit Promosyon Tutarları

Garanti BBVA, 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere maaş aralıklarına göre kademeli promosyon ödemesi yapıyor. 10.000 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasındaki maaş alanlara 10.000 TL ve 15.000 – 20.000 TL arasındaki maaş alanlara ise 12.500 TL ödeme yapılacak.