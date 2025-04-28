Emeklilere İkinci Bayram İkramiyesi Tarihi Açıklandı

İKRAMİYE ÖDEMELERİNE ODakLANILDI

2025 yılı başında emeklilerin yılın ilk bayram ikramiyesini almalarının ardından, şimdi tüm dikkatler ikinci bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak olan bu ikramiye ödemesinin, zamlı tutarlarla haziran ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılması planlanıyor. Bu yıl Kurban Bayramı, 6 ile 9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Kurban Bayramı’nın 6 ile 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesi nedeniyle, emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin 2 ile 5 Haziran tarihlerinde tamamlanması bekleniyor. Ayrıca, bayram ikramiyesinden sadece mevcut emekliler değil, aynı zamanda yeni emeklilik başvurusu yapanların da yararlanması söz konusu.

HANGİ EMELLER YARARLANABİLECEK?

Emeklilik mevzuatına göre bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için emekli aylığının, bayramın bulunduğu ay içerisinde bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar, başvuru işleminden sonraki ay içerisinde bağlanıyor. Bu yıl mart ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanlar ilk ikramiyeden faydalanmışken, nisan ve mayıs ayında başvuranlar ikinci ikramiyeye hak kazanacak. Özellikle mayıs ayında başvuranların, 1 Haziran itibarıyla aylıkları bağlanmış olacak ve bu sayede Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanma imkanı bulacaklar.

BAŞVURU İÇİN BELİRLENEN ZAMAN DİLİMİ

İkramiye ödemesinden faydalanmak isteyenlerin mayıs ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunu tamamlamaları gerekiyor. Eğer başvuru süreleri tamamlanmasına rağmen aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişmezse, emeklilik hakkı kazananların aylıkları bağlandığında ikramiyelerini alabilmeleri mümkün. Öte yandan, mayıs ayı sonrasında yapılan başvurular için ikramiye ödemesi 2026 yılında başlayacak.

YENİDEN BELİRLENEN İKRAMİYE TUTARLARI

Bu yıl yürürlüğe giren yasalarla bayram ikramiyesi tutarları artırıldı. Emekli maaşı alanların 4 bin TL ikramiye alacağı, ölüm aylığı alanların ikramiyelerinin ise aylık oranına göre değişeceği belirtildi. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlar 3 bin TL, yüzde 50 olanlar 2 bin TL, yüzde 25 olanlar ise bin TL ikramiye alacak. İki farklı dosyadan aylık alanlar için, en yüksek ödeme yapılan dosya üzerinden ikramiye hesaplanacak. Bu tutarlar Kurban Bayramı için de geçerli olacak. Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerini almak için gün sayarken, yeni emekli olacakların da mayıs ayı bitmeden başvuru yapması büyük önem taşıyor. Böylelikle, hem zamlı ikramiyeden yararlanabilecekler hem de bayram öncesinde maddi destek sağlamış olacaklar.