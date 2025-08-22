Ekonomi

Emeklilere Promosyon Ödemeleri Artıyor

EMEKLİLER İÇİN PROMOSYON YARIŞI

Bankalar emeklilere her üç yılda bir promosyon ödemesi yapıyor. Enflasyonun etkisiyle bu rakam sürekli artıyor. Bankalar arasındaki yarış hızlanmış durumda. Kamu bankalarında promosyon tutarı 15 bin lira, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar ulaşmış durumda. Ancak çoğu emekli, başka bir bankaya geçmek istediğinde sorunlar yaşıyor.

SÖZLEŞMELER DETAYLI İNCELENMELİ

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, sözleşmelerin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı. Kılıç, “Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?” gibi soruların önemine değindi. Ayrıca bazı bankaların, promosyon işlemi için emeklilerden fatura taşımasını veya kredi kartı çıkarmasını talep ettiğine dikkat çekti. Kılıç, konuya dair şöyle konuştu: “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Bunun dışında zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar konusunda kısıtlamalar getiriyor.”

