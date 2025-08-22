Emeklilere Promosyonlar Artıyor, Dikkat!

EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTIK DAHA YÜKSEK

Bankalar, emeklilere her üç yılda bir promosyon ödemesi yapıyor. Ancak enflasyon nedeniyle bu rakam sürekli artış gösteriyor. Bankalar arasındaki rekabet de giderek kızıştı. Şu anda kamu bankalarında promosyon tutarı 15 bin liraya, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar ulaştı. Fakat birçok emekli, başka bir bankaya geçmek istediğinde sorunlar yaşıyor.

SÖZLEŞMELERİN DETAYLARI ÖNEM TAŞIYOR

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, bankaların sunduğu promosyonların yanı sıra sözleşmelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Kılıç, sözleşmelerin “Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?” gibi detaylarla iyi incelenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca bazı bankaların emeklilerden promosyon işlemleri için fatura taşımalarını veya kredi kartı çıkarmalarını istediklerine de değiniyor.

KILINÇ’IN AÇIKLAMALARI

Ergun Kılıç, konuya ilişkin şöyle konuşuyor: “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Ancak bunun dışındaki zorunlu ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün görünmüyor. Tüketici kanunu, bağlı satışlar için kısıtlamalar getiriyor.” Bu durum, emeklilerin bankalarla olan ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken önemli bir konu olarak öne çıkıyor.