Emeklilerin Bayram İkramiyesi Belli Oldu

EMEKLİLERİN KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ MERAK KONUSU

Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatarken, milyonlarca emekli şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ne olacağını merak ediyor. Çok kısa bir süre önce, 2 yıl kadar önce asgari ücretin üzerinde maaş alan emekliler, şu anda asgari ücretin altında maktu maaş alıyor. Bunun yanında, emekli bayram ikramiyeleri de gündemde.

GEÇMİŞ İKRAMİYELERE YENİ DEĞERLER EKLENİYOR

Başlangıçta 1.000 TL olarak dağıtılan bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 4.000 TL olarak verildi. Bu tutarın 3.000 TL’si öncelikle hesaplara yatırıldı ve 1.000 TL’si ise daha sonra emeklilerin hesaplarına geçti. Şimdi merak edilen, önümüzdeki dönemde emeklilere verilecek bayram ikramiyeleri ne kadar olacak.