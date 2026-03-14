Emeklilerin Bayram İkramiyesi Ödemeleri Başlıyor

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin ödemeleri bugün itibarıyla başlamış bulunuyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri farklı tarihlerde banka hesaplarına yatırılacak.

İKRAMİYE VE MAAŞ ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR

SSK (4A) kapsamında maaş ve ikramiye alan emekliler için ödeme süreci bugün itibarıyla başlamış durumda. Bu çerçevede her ayın 17, 18, 19 ve 20’sinde aylık alan SSK emeklilerinin maaş ve ikramiyeleri hesaplara aktarılacak. Ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar için ise aylık ve bayram ikramiyeleri yarın yatırılacak. 24, 25 ve 26’sında maaş alanlar için ise ödemeler 16 Mart’ta hesaplara geçecek.

BAĞ-KUR KAPSAMINDA OLANLAR İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur (4B) kapsamında yer alan emeklilerin ödeme takvimi ise farklılık gösteriyor. Her ayın 25 ve 26’sında maaş alan Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 17 Mart’ta gerçekleştirilecek. 27 ve 28’inde maaş alanlar için ise ödemeler 18 Mart’ta yapılacak. Emekli Sandığı bünyesinde maaş alan vatandaşlar için Ramazan Bayramı ikramiyesi ile maaş ödemesi 19 Mart Perşembe günü gerçekleşecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı, 20 Mart – 22 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Daha önce açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor.” ifadesini kullanarak ekonomik koşullara dikkat çekmişti. Güler, “Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.