Emeklilikler Tek Tek İptal Ediliyor!

SGK’NIN DENETİMİ GÜÇLENİYOR

SGK, son iki yıl içerisindeki artan sahte sigortalılık durumlarını tespit etmek amacıyla geniş kapsamlı bir denetim süreci başlatıyor. Yapılan incelemelerde, sahte iş yerleri üzerinden gerçekleştirilen sigorta bildirimleri tek tek ele alınıyor.

SAYILAR DİKKAT ÇEKİYOR

2023 yılı içinde 89 bin, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 100 bin sahte sigortalılık vakası belirlenmiş durumda. SGK, sahte sigorta işlemleri ile ilişkili olarak 2 bin 114 iş yerini sahte olarak ilan ediyor. Haksız yere emekli olanların maaşları kesilecek ve daha önce ödenen paraların iade edilmesi gerekecek.

Özellikle sigorta primleri ödeniyormuş gibi gösterilen kişilere yönelik incelemeler artarak devam ediyor. Bu yöntemle emekli olanların maaşlarının iptal edileceği de kamuoyuna duyuruldu. SGK, sahte sigorta işlemlerini belirlemede hizmet dökümündeki özel harf kodlarına dikkat ediyor. Eğer hizmet dökümünde ‘S’ harfi varsa, bu durum kişinin sahte sigortalı olduğunu gösteriyor ve emeklilik hakkı iptal ediliyor.