Emekliye Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

2024 YILI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖNGÖRÜLERİ

2024 yılında emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin TL’den 3 bin liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kaldı. Peki, ikramiyelere ne kadar zam yapılacak? Yeni yılda SSK, Bağkur, memur ve emekli maaşları belli oldu. Emekliler yılın ilk altı ayında yüzde 15.75’lik maaş farkını hak ediyor. Bu duruma göre en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL, en düşük memur emeklisi aylığı ise 19 bin 617 TL seviyesinde. Tüm kesimlere yapılan maaş zamlarının ardından 16.5 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiyeler için bekleyiş başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak.

İKRAMİYE TUTARINDAN BEKLENTİLER

2024 yılında bayram ikramiyeleri 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilmişti. Birkaç gündür emekli ikramiyelerine artış yapılabileceğine dair gelişmeler basına yansıyor. Peki bayram ikramiyeleri artacak mı? 3 bin TL olan ikramiye tutarının artması halinde yeni ikramiye tutarı ne kadar olacak? Milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, “2018 yılında başlayan emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi bu yıl da devam edecek. Şu an itibarı ile 3000 TL olan bayram ikramiyesi düzeyinin en az 4500 TL ile 5000 TL civarına çıkmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

DEVLETİN YARDIM POLİTİKALARI

Bayram ikramiyeleri artar mı sorusu gündemdeyken, devletin pandemi sürecinde tüm emeklileri ve çalışanları desteklediğini belirten Bayram, “Yüzyılın felaketi yaşanmasına rağmen 2.6 trilyon liralık deprem harcaması yapılması ve bu sene 201.000 konutu depremzede vatandaşlara teslim etmesi önemli.” şeklinde konuştu. Ayrıca yıl sonuna kadar 453.000 konutun daha teslim edileceği belirtildi.

ÖDEMELERİN ZAMANI

Devlet, depremzedelerin rahatlayabilmesi ve yaraların sarılması için harcamalardan geri durmuyor. Ayrıca, bayram ikramiyelerinin ödenmeye devam edeceği düşünülüyor. Bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı itibarı ile emeklilere ve hak sahiplerine ödenmesi bekleniyor.