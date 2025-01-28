Emekliye Bayram İkramiyesi Zam Detayları Açıklandı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE BANKALAR BİRİĞİ, PROMOSYON GÖRÜŞMELERİ YAPACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere yapılacak promosyon ödemelerinin miktarlarını güncellemek için şubat ayında bir araya geliyor. Emekli maaş artışlarının düşük kalmasından ve ek zam taleplerinin reddedilmesinden sonra promosyon sisteminin yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Promosyon ödemeleri, 2017 yılından itibaren SGK ile bankalar arasındaki yıllık protokoller çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Mart ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni anlaşmalarla emeklilere daha yüksek ödemeler yapılması amaçlanıyor. SGK, emeklilerin maaş ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren bankalara her ay yüz milyarlarca lira aktarıyor, bu da bankalar için büyük bir kazanç sağlıyor. Özel bankalar, emekli müşterilerini artırmak amacıyla promosyon tutarlarını sürekli güncelleyiyor. Aynı zamanda kamu bankalarının da bu rekabette daha güçlü bir yer alması hedefleniyor. Mevcut durumda özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 20 bin TL ile 35 bin TL arasında promosyon teklif ederken, kamu bankalarında bu tutar 8-12 bin TL seviyesinde kalıyor. Yeni düzenlemelerle kamu bankalarının promosyon alt limitinin 15 bin TL’ye, üst limitinin ise 23-25 bin TL’ye çıkarılması hedefleniyor.

YENİ YÜKSELTME BEKLENTİSİ

Yeni banka promosyonlarındaki beklenen rakamlar, SGK’nın bankalarla yapacağı görüşmelerde kamu bankaları için belirlenen alt ve üst limitlerin özel bankalar tarafından artırılması ile şekillenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gerekli yetki alınması durumunda, kamu bankalarının promosyon tutarlarını daha da artırması mümkün olabiliyor. Geçen yıl kamu bankalarından 8-12 bin TL aralığında promosyon alan emeklilerin, yeni protokol doğrultusunda fark ödemesi alabilecekleri belirtiliyor. Örneğin, geçen yıl 8 bin TL promosyon alan bir emekliye 7-8 bin TL, 12 bin TL alan bir emekliye ise 11-13 bin TL ek ödeme yapılması gündemde.

BAYRAM İKRAMİYELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

2025 yılı için bayram ikramiyelerinde de yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramları’nda toplamda 6 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin, yüzde 50 artışla 9 bin TL’ye çıkarılması üzerinde duruluyor. 1000-1500 TL arasındaki zammın bütçeye getireceği yükün değerlendirilmekte olduğu ifade ediliyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKLARI ŞUBAT’TA YATIRILACAK

Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren ödeniyor. Bu sebepten, ocak ayında zamlı maaşlar 15 Ocak itibarıyla hesaplara geçti fakat ayın ilk 14 gününe dair maaş farkı oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir açıklama yapması beklenirken, bu 14 günlük zam farklarının şubat ayı içerisinde hesaplara yatırılması öngörülüyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YENİ DÜZENLEME

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş tutarı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak bu düzenleme, TBMM’de onaylanmadığı için henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, en düşük emekli maaşı üzerinden ödeme alanlara aradaki 1.969 TL fark ödemesi yapılacak. Ödemelerin önümüzdeki ay içinde gerçekleşmesi planlanıyor. Şu anda emeklilere eski tutar olan 12 bin 500 TL ödenmeye devam ediliyor. En düşük emekli maaşı artışıyla ilgili düzenleme, TBMM’de yapılacak olan görüşmelerin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından fark ödemelerinin emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.