Emekliye Promosyon Yarışı: Bankalardan Büyük Hamleler

YENİ PROMOSYON PROTOKOLÜ BEKLENİYOR

Mart ayında bankalar ile SGK arasında yeni bir promosyon anlaşması imzalanacak. Bu protokol, mevcut promosyon ödemelerini önemli ölçüde artıracak. Şu an yapılan promosyon ödemeleri 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişim gösteriyor. Yeni protokol ile bu miktarın %50 artarak 12 bin TL ile 18 bin TL arasında olabileceği tahmin ediliyor.

ÖZEL BANKALARDA REKOR PROMOSYONLAR

Özel bankalar, promosyon ödemelerini 25 bin TL’ye kadar yükseltti. Diğer taraftan, kamu bankaları ise 12 bin TL promosyonun yanı sıra 15 bin TL’ye kadar nakit ödeme yaparak toplamda 27 bin TL’ye varan ödemeler sunmaya başladı. Mart ayında bankalar ile SGK arasındaki yeni protokol ile promosyon ödemelerinin daha da artması bekleniyor.

PROMOSYON TUTARLARI NELER OLACAK?

SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni anlaşmada en düşük promosyon miktarının %50 artması bekleniyor. Mevcut 8 bin TL – 12 bin TL arasındaki promosyonların 12 bin TL – 18 bin TL bandına yükselebileceği öngörülüyor. Bankaların kendi rekabetlerine bağlı olarak ekstra nakit ödemeler sunarak bu rakamları daha da artırması mümkün görünüyor.