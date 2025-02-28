Emevi Camii Halıları Gaziantep’te Yenilendi

SURİYE’DE YENİ YÖNETİM VE HALI YENİLEME PROJESİ

2011 yılında iç savaşın patlak verdiği Türkiye’nin güney komşusu Suriye’de, muhaliflerin geçen yıl 7 Aralık’ta başkent Şam’da kontrolü ele geçirmesiyle Baas rejimi sona erdi. Yeni bir yönetimin oluşumuyla, zorunlu göç eden pek çok kişi uzun yıllar sonra evlerine geri dönmeye başladı. Suriye’nin simgeleri arasında yer alan Şam’daki Emevi Camii’nin yıpranmış taban halılarının yenilenmesi talebi üzerine, Türkiye’nin en fazla makine halısı üretiminin yapıldığı Gaziantep’te bir çalışma başlatıldı.

HEYETİN İNCELEMELERİ VE ÜRETİME GEÇİŞ

Kent yöneticileri, akademisyenler, halı sektörü temsilcileri ve müftülük yetkilileri bir araya gelerek, ilk önce Suriye’ye gidip Emevi Camii’nde incelemelerde bulundu. Suriyeli yerel yöneticiler ve kanaat önderlerinden gelen görüşler doğrultusunda, halının ölçüm, renk ve dokusuna ilişkin mutabakat sağlandı. Emevi Camii’nin zemininde kullanılacak bordo ve sarı desenli halının üretim işlemleri, bir ay süren yoğun çalışmaların ardından tamamlandı ve üretilen halılar hemen Şam’a gönderildi.

RAMAZAN AYINA ÖZEL HAZIRLIKLAR

Ramazan ayının ilk teravih namazında kullanılacak olan bu halıların son kısımları, cami içerisine yerleştirildi. Halıların serilmesi için özel bir heyet, Şam’a gitti. Bu heyet içerisinde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı. Halıların yerleştirilmesinin ardından cami, Ramazan ayının ilk teravih namazı için hazır hale getirildi. Ayrıca, yeni halılarda ilk cuma namazı kılındı. Heyet, Emevi Camii’nin halı çalışmalarının ardından Şam Valisi Mahir Mervan’ı ziyaret ederek, iki şehir arasındaki iş birliği, belediyecilik konularında yapılacak ortak çalışmalar ve teknik destek sağlamanın yollarını görüştü.

BAŞKAN ŞAHİN’DEN AÇIKLAMALAR

Konu hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, halıları teravihe yetiştirdikleri için mutlu ve huzurlu olduklarını ifade etti. “Halıcılar Birliği’ne çok teşekkür ediyorum. Daha önce böyle bir talep gelmişti halıların yenilenmesiyle alakalı. Dünyanın halısını üreten Halıcılar Birliği’nin merkezi olan Gaziantep’te, Halıcılar Birliği dedi ki; ‘Buna biz talibiz.’ Rengini çalıştılar, desenini çalıştılar, alternatifleri çalıştılar. İki tarafın onayıyla ortak bir renk, ortak bir desen oluştu. Hızlı bir şekilde üretim yapıldı ve çok özel bir ürün ortaya çıktı. Teravihe yetiştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum. Duaların ve ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Şam ve Halep, tarihi bağlarımızın güçlü olduğu şehirler. Kardeşlik hukukunu güncellemek ve ortak projeler geliştirmek için buradayız” diye belirtti.