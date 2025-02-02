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Emine Erdoğan: Alev Alatlı’yı Rahmetle Anıyorum

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EMİN EĞİTİMCİ VE DAVA İNSANI OLARAK ANILDI

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkemizin önemli değerlerinden biri olan Alev Alatlı için önemli bir mesaj iletti. “Ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan, münevver, mütefekkir ve kalbi vatan sevgisiyle çarpan Alev Alatlı Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

HAK VE AKIL BİRLİĞİ

Erdoğan, Alatlı’nın karakterinin özelliklerine de dikkat çekti. “Haktan beslenen bir vicdan ile güçlü bir aklı birleştirmiş, birikimini bu topraklardan edinip yine bu topraklara ekmiş, çok kıymetli bir dava insanıydı” diyerek, Alev Alatlı’nın bu topraklara katkısına olan inancını vurguladı.

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