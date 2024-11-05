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Emine Erdoğan, Aygül Caparova’nın Yemeğine Katıldı

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AYGÜL CAPAROVA’DAN RESMİ ZİYARET ONURUNA YEMEK

Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Aygül Caparova, Kırgızistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın eşi Aniko Levai onuruna akşam yemeği düzenliyor. Bu özel yemek programı, Ala-Arça Devlet Konutları’nda yapılıyor.

LEADER EŞLERİ SERGİYİ GEZDİ

Aygül Caparova, yemek programına katılan liderlerin eşlerini karşılıyor. Emine Erdoğan, lider eşleriyle birlikte yemek öncesi, Kırgızistan’ın geleneksel el dokuması kumaşları ve nakışlarla hazırlanan kıyafetlerin sergilendiği alanı geziyor. Ardından, ülke bayraklarının önünde bir aile fotoğrafı çekildikten sonra sohbet eden lider eşleri, akşam yemeğine geçiyor.

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